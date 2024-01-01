Из чего состоит комплект для аварийного энергоснабжения дома?

Для аварийного энергоснабжения дома вам понадобится следующий комплект оборудования:



1. Источник энергии - накопитель



Он же - пауэрбанк. Его назначение аккумулировать энергию из сети, а во время отключения сетевого энергоснабжения, отдавать накопленный заряд потребителям - электроприборам в вашем доме.



Наши накопители энергии собираются по новейшей технологии LiFePo4 литий-железо-фосфат, которая по плотности запасаемой энергии на единицу веса и другим параметрам значительно превосходит свинцовые аналоги, используемые в системах аварийного питания и бесперебойниках.



Кроме того, такие аккумуляторы безопаснее, т.к. не содержат кислот и не выделяют горючих газов в процессе эксплуатации.



Вариант 1

Стационарный накопитель



Когда требуется решить проблему отключений электричества, наиболее комфортным решением - по принципу "поставил и забыл", является установка бесперебойного энергоснабжения дома, позволяющая зарезервировать питание для различных потребителей - приборов освещения, бытовой техники, газового котла, насосов и пр.



В зависимости от площади дома у наших клиентов наиболее часто возникает потребность в накопителях ёмкостью от 3 кВт и выше, что позволяет с комфортом пережить блэкаут на время от 2-ух часов и более .



Напряжение таких накопителей составляет от 24 или 48 вольт, а их вес доходит до 110 кг.





Вариант 2

Мобильный накопитель



Накопитель имеет различные модификации с ёмкостью от: 1,6 до 5 кВт*ч, которой хватает от 4-ёх до 24-ёх часов аварийного энергоснабжения небольшого домохозяйства. А невысокое постоянное напряжение - 24 или 12 вольт безопасно для человека.



Его противоударный пыле-влаго-защищённый корпус на колёсах позволяет перевозить накопитель с собой в автомобиле и, в целом, пользоваться им в различных локациях в зависимости от потребности - в квартире, на даче, в дороге а также на природе - в кэмпинге или лодке.





2. Инвертор



Для того, чтобы ваши бытовые приборы в доме могли работать, им необходимо переменное напряжение 220 вольт. Именно инвертор преобразует низкое постоянное напряжение 24 или 12 вольт в переменное 220 вольт.



Мощность инвертора подбирается в соответствии с общей нагрузкой, которую необходимо зарезервировать для питания нужного оборудования.



К нашему мобильному накопителю энергии лучше всего подходят переносные (автомобильные) инверторы номинальной мощностью от 1 до 3 кВт.



Их можно закрепить на выдвижной ручке кейса и установить дома или брать с собой в дорогу.



Стационарный вариант инвертора, как правило, выбирается для:



1) резервного (аварийного) энергоснабжения дома с общей мощностью потребителей - от 3 кВт и выше. Такие инверторы обычно работают с напряжением 24 и 48 вольт.



2) автономного энергоснабжения вместе с солнечными панелями или ветрогенератором. Их мощность также, как правило, составляет от 3 кВт и выше. Для этого используются гибридные солнечные инверторы.





3. Аварийный ввод резерв (Бокс АВР)



Этот модуль необходим, прежде всего, для того, чтобы переключать контакты с сети на аварийный источник питания в момент отключения/включения сетевого энергоснабжения. Если этого не сделать, то при отключении электричества в сети, вы станете снабжать электричеством соседей в округе, а ремонтной бригады энергетиков, устраняющие аварию рискуют получить удар электрическим током.



Бокс АВР подключается достаточно просто:

· с одной стороны - в разрыв цепи между счётчиком электроэнергии и группой автоматов в вашем доме или квартире;

· а с другой - к инвертору.



А ещё данный модуль защитит электропроводку в доме, вашу технику и инвертор, а также поможет вам быть всегда в курсе отключений и расхода электричества в доме, где бы вы ни находились.