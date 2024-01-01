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Забота о настоящем с технологиями будущего

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от 5 до 100 кВт

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Ваша безопасность и комфорт

ДОМА или В КВАРТИРЕ

  • Энергоснабжение 24/7

    Преимущества LiFePo4 - литий - железо - фосфатного накопителя для длительной работы при высоких нагрузках

  • Сборка комплекта под Ваши задачи

    Для домовладений, площадью
    до 1000 кв. м
    Совместная работа с сетью/генератором/солнечными батареями

  • "Умный дом"

    Уведомления, контроль и управление параметрами энергоснабжения в приложении телефона

В ПУТЕШЕСТВИЯХ и НА ПРИРОДЕ

  • Зарядная станция (пауэрбанк)

    Для мобильных телефонов, дронов, раций и пр.

  • Аккумулятор для лодки и оборудования

    Питание мощных 24-вольтовых лодочных электромоторов (MotorGuide, Minn Kota, Haswing и пр.)
    Аккумулятор для эхолота и картплоттера (lowrance, garmin и пр.)

  • Питание для кемпера и каравана

    Большой запас ёмкости для комфортного отдыха

Преимущества технологии

  • Удобнее генератора

    Бесперебойное энергоснабжение без заправки, шума, выхлопа и обслуживания


  • Лучше
    свинцовых АКБ

    В 4 раза больше запасённой энергии
    3-ёх кратная выгода владения
    Срок службы более 10 лет




  • Мощнее бесперебойника

    Работа с нагрузками от
    1-го до 22-ух кВт в однофазных и трёхфазных сетях

  • Многозадачность

    Энергоснабжение дома, на даче, в квартире или на природе







  • Мобильность

    Специальная линейка накопителей в кейсах с защитой IP 65, чтобы брать с собой




  • Безопасность

    Не выделяет опасных и горючих газов, не содержит кислот


Комплект для аварийного энергоснабжения дома

Обеспечьте свой комфорт - сегодня и, спокойствие - на будущее!
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Стационарный накопитель энергии
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Мобильный накопитель энергии
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Инвертор
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Аварийный ввод резерва
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Наш подход к сборке накопителей электроэнергии для дома

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    Комплектующие

    1. Ячейки grade A
    Тестирования каждой ячейки на внутреннее сопротивление и ёмкость.

    2. Плата управления батареи - Smart BMS
    Механизм балансировки и защиты от: замыкания, перегрева, повышенных токов разряда и заряда. Дистанционный контроль и настройка параметров

    3. Предохранитель
    Защищают оборудование от перегрузки и короткого замыкания

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    Сборка

    1. Фиксатор резьбы
    Обеспечивает качественный контакт перемычек с контактными площадками батареи в процессе её эксплуатации

    2. Затяжка клемм
    Контроль крутящего момента с использованием динамометрического ключа позволяет контролировать надёжность контактов и минимальное сопротивление в цепи

    3. Токопроводящая паста
    Предотвращает окисление контактов в процессе эксплуатации батареи

    4. Гроверы и тарельчатые шайбы из нержавеющей стали
    Снижают вероятность ослабления момента затяжки. Гарантируют качественный контакт в процессе эксплуатации изделия

    5. Текстолит
    Изолирует детали изделия, предохраняет от замыкания и термического воздействия

    6. Монтаж клемм к балансирным проводам
    Пайка гарантирует качественный контакт балансира и платы управления с ячейками

    7. Монтаж силовых клемм
    Использование гидравлического инструмента, токопроводящей пасты и клеевых термоусадочных трубок для гарантированного долговечного контакта

    8. Монтаж оборудования в боксе
    Использование стопорных механизмов, предохраняющих батарею от повреждений. Герметизация технологических отверстий с использованием клея, нейтрального герметика и силиконовых прокладок

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    Контроль и настройка

    1. Замер общего внутреннего сопротивления ячеек и батареи

    2. Настройка параметров BMS

    3. Тестирование батареи под нагрузкой на нагрев элементов

    4. Контроль ёмкости батареи

Продукция
Предлагаем различные варианты ИБП (бесперебойников), обеспечивающие резервное автономное питание для дома и дачи на случай отключения электричества
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    Комплект резервного энергоснабжения
    16-32 часа автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 кВт*ч в месяц.


    1. LFP- накопитель
    Накапливает электроэнергию в аккумуляторах

    Энергоёмкость: 6.6 кВт*ч
    Напряжение: 48 В
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)
    Защита:
    1) по току, напряжению, температуре - Smart BMS 150A с модулем bluetooth;
    2) активная балансировка ячеек;
    3) предохранитель от КЗ
    Вес: 64 кг

    2. Инвертор
    Преобразует постоянное напряжение накопителя в переменное 220В. Подзаряжает накопитель.

    Мощность подключаемой нагрузки: 5 кВт
    Время переключения: 10-20 мс
    Дополнительные возможности:
    · работа вместе с солнечными батареями;
    · повышение общей мощности энергосистемы домохозяйства - подмес электроэнергии от солнечных батарей/накопителя;
    · продажа электроэнергии в сеть;
    · накопление электроэнергии по ночному тарифу

    225000₽

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    Комплект резервного энергоснабжения
    16-32 часа автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 кВт*ч в месяц.


    1. LFP- накопитель
    Накапливает электроэнергию в аккумуляторах

    Энергоёмкость: 6.6 кВт*ч
    Напряжение: 48 В
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)
    Защита:
    1) по току, напряжению, температуре - Smart BMS 150A с модулем bluetooth;
    2) активная балансировка ячеек;
    3) предохранитель от КЗ
    Вес: 64 кг

    2. Инвертор
    Преобразует постоянное напряжение накопителя в переменное 220В. Подзаряжает накопитель.

    Мощность подключаемой нагрузки: 5 кВт
    Время переключения: 10-20 мс
    Дополнительные возможности:
    · работа вместе с солнечными батареями;
    · повышение общей мощности энергосистемы домохозяйства - подмес электроэнергии от солнечных батарей/накопителя;
    · продажа электроэнергии в сеть;
    · накопление электроэнергии по ночному тарифу

    3. Автоматический ввод резерва (АВР) "Умный дом"
    Обеспечивает централизованное подключение резервного питания к энергосистеме домохозяйства. Защищает оборудование

    Количество фаз: 1 или 3
    Мощность подключаемой нагрузки: до 30 кВт
    Время переключения: <50 мс
    Защита от:
    · короткого замыкания;
    · импульсных/наведённых токов;
    · повышенного/пониженного напряжения;
    · перегрузки;
    · токов утечки

    Удалённый контроль и управление резервным питанием в приложении смартфона из любой точки мира "Умный дом":
    · уведомления об отключении/возобновлении подачи энергоснабжения в городской сети, переходе с/на аварийный источник питания;
    · управление источниками электроэнергии, в т.ч. настройка расписания их работы;
    · отслеживание расхода электроэнергии

    260000₽

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    LFP- накопитель
    4-8 часов автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 КВт*ч в месяц

    Энергоёмкость: 1.6 кВт*ч
    Напряжение: 12В
    Мощность подключаемой нагрузки: до 1.5 кВт
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)

    Защита: по току, напряжению, температуре - Smart BMS 150A с модулем bluetooth и активной балансировкой ячеек

    Вес: 11 кг

    40000₽

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    LFP- накопитель
    6-12 часов автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 КВт*ч в месяц

    Энергоёмкость: 2.5 кВт*ч
    Напряжение: 12В
    Мощность подключаемой нагрузки: до 1.5 кВт
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)

    Защита: по току, напряжению, температуре - Smart BMS 150A с модулем bluetooth и активной балансировкой ячеек

    Вес: 18 кг

    65000₽

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    LFP- накопитель
    8-16 часов автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 КВт*ч в месяц

    Энергоёмкость: 3.3 кВт*ч
    Напряжение: 24В
    Мощность длительно подключаемой нагрузки: до 3 кВт
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)

    Защита: по току, напряжению, температуре - Smart BMS 150A с модулем bluetooth и активной балансировкой ячеек

    Вес: 23 кг

    85000₽

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    LFP- накопитель
    12-24 часа автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 КВт*ч в месяц

    Энергоёмкость: 5 кВт*ч
    Напряжение: 24В
    Мощность длительно подключаемой нагрузки: до 3 кВт
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)

    Защита: по току, напряжению, температуре - Smart BMS 150A с модулем bluetooth и активной балансировкой ячеек
    Вес: 35 кг

    120000₽

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    LFP- накопитель в кейсе
    8-16 часов автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 КВт*ч в месяц

    Энергоёмкость: 3.3 кВт*ч
    Напряжение: 24В + 12В
    Мощность длительно подключаемой нагрузки:
    ·   напряжением 24В: 3 кВт
    ·   напряжением 12 В: 200 Вт
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)

    Защита: по току, напряжению, температуре - Smart BMS 150A с модулем bluetooth и активной балансировкой ячеек
    Вес: 30 кг

    120000₽

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    LFP- накопитель в кейсе
    12-24 часа автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 КВт*ч в месяц


    Энергоёмкость: 5 кВт*ч
    Напряжение: 24В + 12В
    Мощность длительно подключаемой нагрузки:
    ·  напряжением 24В: 3 кВт
    ·  напряжением 12 В: 200 Вт
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)

    Защита: по току, напряжению, температуре - Smart BMS 150A с модулем bluetooth и активной балансировкой ячеек
    Вес: 42 кг

    160000₽

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    LFP- накопитель
    12-24 часа автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 КВт*ч в месяц


    Энергоёмкость: 5 кВт*ч
    Напряжение: 48 В
    Мощность подключаемой нагрузки: до 7,2 кВт
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)

    Защита:
    1) по току, напряжению, температуре (Smart BMS 150A/max 300A с модулем bluetooth);
    2) активная балансировка ячеек;
    3) предохранитель от КЗ

    Вес: 47 кг

    130000₽

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    LFP- накопитель
    16-32 часа автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 КВт*ч в месяц

    Энергоёмкость: 6.6 кВт*ч
    Напряжение: 48 В
    Мощность подключаемой нагрузки: до 7,2 кВт
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)

    Защита:
    1) по току, напряжению, температуре (Smart BMS 150A/max 300A с модулем bluetooth);
    2) активная балансировка ячеек;
    3) предохранитель от КЗ

    Вес: 60 кг

    160000₽

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    LFP- накопитель
    24-48 часов автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 КВт*ч в месяц

    Энергоёмкость: 10 кВт*ч
    Напряжение: 48 В
    Мощность подключаемой нагрузки: до 7,2 кВт
    Количество циклов разряд/заряд : > 3000 (до потери 20% ёмкости)

    Защита:
    1) по току, напряжению, температуре (Smart BMS 150A/max 300A с модулем bluetooth);
    2) активная балансировка ячеек;
    3) предохранитель от КЗ

    Вес: 80 кг

    230000₽

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    LFP- накопитель
    48-96 часов автономности*
    * при среднем потреблении домохозяйства 300-150 КВт*ч в месяц

    Энергоёмкость: 14 кВт*ч
    Напряжение: 48 В
    Мощность подключаемой нагрузки: до 7,2 кВт
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)

    Защита:
    1) по току, напряжению, температуре (Smart BMS 150A/max 300A с модулем bluetooth);
    2) активная балансировка ячеек;
    3) предохранитель от КЗ

    Вес: 110 кг

    285000₽

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    Сборка LFP- накопителей
    под заказ

    Энергоёмкость: от 0,5 до 200 КВт*ч
    Напряжение: 12/24/36/48 В/60/72/96 В
    Мощность подключаемой нагрузки: до 100 кВт
    Количество циклов разряд/заряд: > 3000 (до потери 20% ёмкости)

    Состав батареи:
    · ячейки призматические LiFePo4/LTO grade A 10-280 Ач
    · плата управления, защиты и балансировки Smart BMS 150/200A с модулем bluetooth;
    · пассивные балансиры (по запросу) ;
    · предохранитель от КЗ

    от 20000₽ за 1 кВт*ч ёмкости накопителя

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    Инвертор
    Преобразует постоянное напряжение накопителя в переменное 220В. Подзаряжает накопитель.

    Количество фаз: 1 или 3
    Мощность подключаемой нагрузки: от 1 до 11 кВт
    (max 66 кВт при параллельном подключении)
    Время переключения: 10-20 мс

    Дополнительные возможности:
    · работа вместе с солнечными батареями;
    · повышение общей мощности энергосистемы домохозяйства - подмес электроэнергии от солнечных батарей/накопителя;
    · продажа электроэнергии в сеть;
    · накопление электроэнергии по ночному тарифу

    от 25000₽

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    Автоматический ввод резерва
    Обеспечивает централизованное подключение резервного питания к энергосистеме домохозяйства. Защищает оборудование

    Количество фаз: 1 или 3
    Мощность подключаемой нагрузки: до 30 кВт
    Время переключения: <50 мс

    Защита потребителей от:
    · короткого замыкания;
    · импульсных/наведённых токов;
    · повышенного/пониженного напряжения;
    · перегрузки;
    · токов утечки

    от 25000₽

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  • goods image
    Автоматический ввод резерва "Умный дом"
    Обеспечивает централизованное подключение резервного питания к энергосистеме домохозяйства. Защищает оборудование. Удалённое управление со смартфона.

    Количество фаз: 1 или 3
    Мощность подключаемой нагрузки: до 30 кВт
    Время переключения: <50 мс
    Защита от:
    · короткого замыкания;
    · импульсных/наведённых токов;
    · повышенного/пониженного напряжения;
    · перегрузки;
    · токов утечки

    Удалённый контроль и управление резервным питанием в приложении смартфона из любой точки мира "Умный дом":

    · уведомления об отключении/возобновлении подачи энергоснабжения в городской сети, переходе с/на аварийный источник питания;
    · управление источниками электроэнергии, в т.ч. настройка расписания их работы;
    · отслеживание расхода электроэнергии

    от 30000₽

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  • goods image
    Подключение оборудования*
    * территория обслуживания - Москва и область

    Услуги:

    · монтаж и коммутация оборудования
    с энергосистемой вашего дома;
    · подключение АВР;
    · настройка системы "Умный дом";
    · подключение генератора

    от 15000₽

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Ответы на вопросы

Отзывы

За время работы мы установили более 120 комплектов автономного электричества в частных домах, квартирах и коттеджах. Ниже Вы можете ознакомиться с отзывами наших клиентов:
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    Установил себе комплект:
    бокс АВР "Умный дом", накопитель энергии и инвертор на 3 КВт.
    Сейчас в приложении телефона первым узнаю об отключениях электричества у соседей в нашем СНТ)

    Планирую опробовать кейс на рыбалке - с новым мощным лодочным электромотором

    Иван
    12.05.2023
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    Эта штука уже пару раз, каким-то чудесным образом совсем незаметно справлялась, когда отключали электричество на даче, и супруг не "возился" с генератором)

    Кстати, недавно брали кейс с собой на природу - ароматный капучино с утра под пение соловья - это что-то незабываемое!

    Алёна
    06.06.2023
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    Приобрёл накопитель вместе с инвертором для использования в лагере на рыбалке - раньше брал генератор. Сейчас для комфортного быта и питания морозилки с запасом хватает модуля на 3 КВт и его подзарядки от авто

    Чтобы кейс не простаивал, установил в квартире бокс с АВР. Теперь ежемесячно "отбиваю" стоимость комплекта на ночном тарифе, да и за возможные перебои с электричеством спокоен

    Алексей
    18.06.2023

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