Забота о настоящем с технологиями будущегоКаталог оборудования
Резервное питание для дома и дачи
Забота о настоящем с технологиями будущего
Забота о настоящем с технологиями будущего
Надежные накопители электроэнергии LiFePo4
Сборка комплекта ИБП
от 5 до 100 кВт
Удобное управление и
отсутствие шума
ДОМА или В КВАРТИРЕ
В ПУТЕШЕСТВИЯХ и НА ПРИРОДЕ
1. Ячейки grade A
Тестирования каждой ячейки на внутреннее сопротивление и ёмкость.
2. Плата управления батареи - Smart BMS
Механизм балансировки и защиты от: замыкания, перегрева, повышенных токов разряда и заряда. Дистанционный контроль и настройка параметров
3. Предохранитель
Защищают оборудование от перегрузки и короткого замыкания
1. Фиксатор резьбы
Обеспечивает качественный контакт перемычек с контактными площадками батареи в процессе её эксплуатации
2. Затяжка клемм
Контроль крутящего момента с использованием динамометрического ключа позволяет контролировать надёжность контактов и минимальное сопротивление в цепи
3. Токопроводящая паста
Предотвращает окисление контактов в процессе эксплуатации батареи
4. Гроверы и тарельчатые шайбы из нержавеющей стали
Снижают вероятность ослабления момента затяжки. Гарантируют качественный контакт в процессе эксплуатации изделия
5. Текстолит
Изолирует детали изделия, предохраняет от замыкания и термического воздействия
6. Монтаж клемм к балансирным проводам
Пайка гарантирует качественный контакт балансира и платы управления с ячейками
7. Монтаж силовых клемм
Использование гидравлического инструмента, токопроводящей пасты и клеевых термоусадочных трубок для гарантированного долговечного контакта
8. Монтаж оборудования в боксе
Использование стопорных механизмов, предохраняющих батарею от повреждений. Герметизация технологических отверстий с использованием клея, нейтрального герметика и силиконовых прокладок
1. Замер общего внутреннего сопротивления ячеек и батареи
2. Настройка параметров BMS
3. Тестирование батареи под нагрузкой на нагрев элементов
4. Контроль ёмкости батареи
225000₽
260000₽
40000₽
65000₽
85000₽
120000₽
120000₽
160000₽
130000₽
160000₽
230000₽
285000₽
от 20000₽ за 1 кВт*ч ёмкости накопителя
от 25000₽
от 25000₽
от 30000₽
от 15000₽
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